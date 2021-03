Gesprekken over nieuwe regering gestopt na blunder

Een fotograaf maakte daar een foto van. Daardoor is nu veel informatie uitgelekt. Zo staat er in de notities bijvoorbeeld dat CDA-Kamerlid Omtzigt een andere baan moet krijgen.

De gesprekken over de formatie zijn geheim. Maar Ollongren liep vanmorgen zo over straat dat haar aantekeningen te lezen waren.

Veel politici reageren boos. Kasja Ollongren en Annemarie Jorritsma hebben daarom besloten te stoppen.

Wie hun taak over gaat nemen, is nog niet duidelijk. Tot die tijd liggen de gesprekken over de formatie stil.

Corona

Kajsa Ollongren had vandaag sowieso een slechte dag. Ze zou eigenlijk nog meer gesprekken voeren over de formatie. Maar ze moest vanmorgen meteen weer naar huis, omdat ze positief werd getest op corona. Op het moment dat ze naar de auto liep, is de foto gemaakt.