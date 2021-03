Kinderen over Bilal Wahib: 'Ik had dit niet van hem verwacht'

We kregen duizenden reacties van kinderen op het nieuws over Bilal Wahib. De acteur en presentator werd gisteren opgepakt omdat hij tijdens een Instagram-live een jonge jongen had gevraagd zijn piemel te laten zien. Gisteravond kwam Bilal Wahib weer vrij, maar de politie gaat door met het onderzoek.

Het nieuws houdt veel kinderen dus bezig. Ook op basisschool De Wadden in Haarlem. Veel kinderen daar zijn geschrokken van het nieuws.