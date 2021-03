Dit is de clip bij het nieuwe Koningsspelen-lied

De clip bij het nieuwe Koningsspelen-lied staat online! Het nummer heet Zij aan Zij. Nu kun je dus beginnen met het oefenen van de danspasjes.

Samen

De Koningsspelen zijn dit jaar op 23 april. Kinderen voor Kinderen zal die dag aftrappen met het lied. Het thema van dit jaar is IK + JIJ = WIJ. Het is volgens de organisatie belangrijk om er samen een mooie dag van te maken, en daar gaat het nummer dus over. Hier vind je de hele clip: