Geen vervelende 'diepe neustest' meer bij kinderen

Kinderen tot 12 jaar hoeven geen wattenstaafje meer diep in hun neus bij een corona-test. Dat is een advies aan de GGD's, die de testen afnemen.

Neus- en keeltest

In plaats van de vervelende 'diepe neustest', wordt het wattenstaafje een stuk minder diep in de neus gestopt. Daarbij moet wel ook een keeltest worden gedaan: dus ook een wattenstaafje eventjes in je keel dus. Deze nieuwe manier zou vanaf 4 april overal worden gebruikt.