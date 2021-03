Deze kinderen schrijven de geschiedenis van de toekomst

Wat zou je iemand uit de toekomst vertellen over de corona-tijd? Die vraag kregen alle kinderen uit groep 8 in de gemeente Berg en Dal van hun burgemeester. Hij wil al hun verhalen verzamelen in een boek. Zo wil hij ervoor zorgen dat mensen over honderden jaren kunnen lezen hoe het leven voor kinderen was in deze corona-tijd.

Kinderen van basisschool Sint-Laurentius in Kekerdom weten wel wat ze willen opschrijven over deze corona-tijd.