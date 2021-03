Zwarte zeehond Melanie weer terug in zee

De zwarte zeehond die was aangespoeld in Noordwijk, is teruggezet in zee. Verzorgers hebben het dier vrijgelaten in de Noordzee, waarna het meteen wegzwom.

De zeehond is helemaal zwart omdat ze melanisme heeft. Daarom heeft ze de naam Melanie gekregen. Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme. Dan is een dier of mens juist opvallend wit.