Nederlands elftal gaat statement maken tegen Qatar

Oranje gaat vanavond voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland een statement maken. Dat betekent dat ze aandacht gaan vragen voor de situatie in het land Qatar. Voetballer Matthijs de Ligt heeft verteld dat het hele team veel over de situatie heeft gepraat.

In 2022 wordt het wereldkampioenschap voetbal gehouden in het land Qatar. Bij het bouwen van de stadions zijn veel mensen overleden. Ze werken onder slechte omstandigheden, moesten zwaar en gevaarlijk werk doen en mochten soms niet naar huis. In deze video hoor je er meer over.