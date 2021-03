Voor het eerst fluit vrouwelijke scheidsrechter wedstrijd van Oranje

Vanavond speelt het Nederlands elftal de tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Om 18:00 uur staat Oranje tegenover Letland. En bij die wedstrijd is iets bijzonders: voor het eerst fluit een vrouwelijke scheidsrechter het Nederlands elftal. De wedstrijd wordt geleid door Stéphanie Frappart.

Stéphanie Frappart komt uit Frankrijk. Daar fluit ze al meer dan 10 jaar op professioneel niveau, bij mannen en vrouwen. Ook is ze scheidsrechter in de Europa League en de Champions League: de belangrijkste toernooien voor clubs in Europa.

Shona Shakrula is in Nederland één van de beste vrouwelijke scheidsrechters. Ze is erg onder de indruk van Stéphanie Frappart.

Zij staat daar puur om haar kwaliteit. Ze doet echt niet onder voor de mannen. Ze is gewoon een heel krachtige vrouw. Shona Shakrula