Mattie en Marieke over geheimen van de radio, blunders en verliefd zijn

Vinden ze het moeilijk om iedere dag zo vroeg op te staan? Welk Geluid vonden ze zelf het moeilijkst te raden? En zijn ze weleens verliefd op elkaar geweest? Je ziet het allemaal in de video hierboven.

Mattie Valk en Marieke Elsinga staan iedere dag super vroeg op. En dat vinden veel mensen erg leuk: hun programma is de populairste ochtendshow op de radio. Iedere schooldag zijn ze vanaf zes uur 's ochtends te horen op radiozender Q-music. Verslaggever Bart ging bij ze langs in de studio en nam jullie vragen mee.

We zijn benieuwd of jullie weleens naar de radio luisteren. En welke zender of programma luister je graag? Je kunt het hieronder laten weten.