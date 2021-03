Gedoe bij twee grote kerken, journalisten bedreigd

Een man van de kerk heeft sorry gezegd en zegt dat hij met de dader gaat praten. Even later vertelde de politie dat ze iemand uit de kerkdienst hebben opgepakt.

Ferd Grapperhaus, de minister die over veiligheid gaat, laat weten dat hij dit heel erg vindt. Hij wil dit gauw gaan bespreken met de organisatie die over alle kerken in Nederland gaat.

Wat zijn de regels?

Er zijn geen strenge regels over hoeveel mensen er in een kerk of moskee mogen zijn. Dat heeft te maken met de grondwet. Dat is de belangrijkste wet van Nederland. Er staat in dat iedereen zijn of haar geloof moet kunnen belijden. Dat betekent dat je altijd naar een kerk, gebedshuis, moskee of synagoge moet kunnen gaan. Daardoor mogen er, ondanks de strenge coronaregels, nog steeds veel mensen bij elkaar komen. De regering geeft wel een advies: niet meer dan 30 mensen in één dienst.