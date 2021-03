Je kan je weer inschrijven voor de Avond4daagse

Vanaf vandaag kan je je weer inschrijven voor de Avond4daagse. Het wandelen gaat net als vorig jaar wat anders dan normaal.

Door corona kunnen grote groepen niet samen over straat. Daarom heeft de organisatie een speciale app gebouwd. Zo kan iedereen in kleine groepjes alsnog een route lopen.

Wel een medaille?

In de app kun je invullen waar je wil beginnen met lopen en hoe ver je wil gaan. Dan bedenkt de app verschillende routes voor je. De app houdt ook bij of je de route echt gelopen hebt. Als je vier dagen meeloopt, kun je via de post een medaille krijgen.

Editie van 2020

Vorig jaar werd de speciale app ook al gebruikt. En met succes! Bijna 60.000 kinderen deden op deze manier mee. En ook Annabelle ging erop uit en liep een stukje mee.