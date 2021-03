Deze basisschool zoekt nog 1 leerling

In Nederland zijn er regels over hoe groot scholen moeten zijn. Als scholen te weinig leerlingen hebben, en dus te klein zijn, moeten ze dicht.

De school en de kinderen willen dat voorkomen. Want De Start is de enige school in De Moer. Dat de school misschien moet sluiten, is niet alleen erg voor de kinderen en de juffen, maar voor het hele dorp, vinden ze.