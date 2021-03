Ding dong! Vissen en kreeften krijgen een eigen 'deurbel'

Het klinkt als een grap, maar dat is het niet. In Utrecht is vandaag de eerste visdeurbel ter wereld gepresenteerd. Zo kunnen vissen veilig van de ene kant naar de andere kant van een sluis zwemmen.

Ieder jaar zwemmen vissen dwars door Nederland om te paaien. Dat betekent dat ze jonkies krijgen. Maar als ze richting de stad Utrecht zwemmen, worden ze tegengehouden door een sluis.

Opgegeten

In de zomer gaat de sluis een paar keer per dag open omdat er bootjes doorheen varen. Maar in de herfst, winter en lente gebeurt dat veel minder vaak en liggen de vissen lang te wachten. Soms worden ze dan opgegeten door aalscholvers.

Dat is jammer, vindt vissen-expert Mark van Heukelum. Daarom bedacht hij de visdeurbel.