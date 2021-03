Politie: 'Pas op dat je geen geldezel wordt'

Criminelen zitten steeds vaker op social media. Ze plaatsen bijvoorbeeld berichtjes op Tiktok of Instagram met "Wil je snel geld verdienen? Stuur me dan een privéberichtje." De politie waarschuwt hiervoor, want dat is strafbaar. Vanaf vandaag starten ze een online campagne.

Hoe werkt het?

De criminelen beloven dat je snel geld kunt verdienen, als ze even je bankpas en pincode mogen gebruiken. In ruil daarvoor zou je zelf ook geld verdienen, zeggen de criminelen.

Dat lijkt een goed idee, maar dat is het niet. Als je 'ja' zegt, help je een crimineel. En dat is strafbaar. Als de politie het ontdekt, kun je grote problemen krijgen. Je mag dan bijvoorbeeld een paar jaar geen bankrekening meer hebben. Het kan er zelfs voor zorgen dat je later moeilijker een baan krijgt.