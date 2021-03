Snowboardster Bibian Mentel overleden

Paralympisch snowboardster Bibian Mentel is overleden. Ze had de ziekte kanker. Een maand geleden werd bekend dat dokters haar niet meer beter konden maken. Bibian Mentel is 48 jaar geworden.

Ze was de beste paralympisch snowboardster van Nederland. Sinds 2001 had ze een beenprothese. Haar been was eerder geamputeerd omdat ze botkanker had.

Na die operatie stond ze snel weer op de piste. Toen bleek dat ze ook met een kunstbeen heel goed kon snowboarden. Ze won 3 gouden medailles op de Paralympische Winterspelen. Eén in 2014 en twee in 2018.

Opnieuw ziek

Een knappe prestatie, zeker omdat ze toen eigenlijk weer ziek was. Ze had kort voor de Paralympische Spelen van 2018 gehoord dat ze weer kanker had. Maar dat had ze tijdens de Spelen geheim gehouden.