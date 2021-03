Dit weten we over de tegenstander van het Nederlands elftal

Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Gibraltar. De wedstrijd telt mee voor de WK-kwalificatie. Misschien heb je nog nooit van dat land gehoord. Dat komt goed uit, want daarom hebben we er een video over gemaakt.

Nederland heeft nog nooit tegen Gibraltar gespeeld. Toch word het waarschijnlijk niet spannend. Gibraltar heeft nog nooit een kwalificatiewedstrijd gewonnen.