Kerk beschadigd na harde knal

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is vannacht flink beschadigd. De ruiten en het hout van de deuren zijn kapot. Niemand is gewond geraakt.

Een vrouw hoorde de knal vannacht en belde de politie. Volgens een verslaggever lijkt het erop dat iemand bij de kerk vuurwerk heeft afgestoken. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Corona-regels

De kerk was dit weekend groot in het nieuws. Ondanks de corona-regels gingen meer dan 600 mensen er naar toe om een dienst te volgen. Ze droegen geen mondkapjes. Veel mensen zijn daar boos over en vinden het niet eerlijk dat ze zich niet aan de regels houden.

Een journalist werd zondag geslagen en geschopt toen hij naar de kerk ging om een verslag te maken. Ook bij de Sionkerk in Urk was het onrustig. We maakten daar toen deze video over: