Na captain Tom loopt nu ook opa Henk rondjes voor een goed doel

Opa Henk is 94 jaar en nog behoorlijk actief. Hij loopt rondjes om zijn verzorgingstehuis en daarmee haalt hij geld op voor KiKa. Die stichting doet onderzoek naar kinderkanker.

Henk kwam op het idee door de Britse Captain Tom. Die haalde miljoenen op door rondjes te lopen in zijn eigen tuin. Zoveel heeft opa Henk nog niet bij elkaar gelopen, maar er is wel al meer dan duizend euro binnen. En hij is van plan om ook de komende dagen door te lopen.