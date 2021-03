Koningsdag 2021: Minecraft en TikTokfilmpjes

De koninklijke familie gaat dit jaar voor Koningsdag op bezoek in Eindhoven. Vanwege corona gaat dat natuurlijk heel anders. Er is geen feest op straat en ook spullen verkopen zit er niet in. Het is vrijwel allemaal digitaal.

TikTok

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen zullen in een studio te gast zijn. Daar krijgen zij onder andere TikTok-filmpjes van Nederlanders te zien, wordt er gekookt en laten ontwerpers hun nieuwste uitvindingen zien.

Voor de zekerheid wordt iedereen in de studio van te voren getest. Ook Amalia, Alexia en Ariane mogen pas naar binnen als ze een negatieve corona-test kunnen laten zien.

Minecraft

Bij het evenement mag geen publiek zijn. Kinderen kunnen wel online meebouwen in Minecraft. Ze mogen dan gebouwen in Eindhoven namaken.