Aiden (12) heeft zijn eigen autowasstraat

Sinds kort kunnen auto's, bestelbusjes en vrachtwagens in Oude Pekela gewassen worden in de wasstraat van Aiden. Buiten schooltijd runt de jongen van 12 zijn eigen autowasstraat.

En dat kon, want zijn opa had nog een oude wasstraat in een loods liggen. Daar werd al jaren niets mee gedaan.

Aiden heeft de wasstraat samen met zijn vader en opa helemaal opgeknapt en sinds twee weken kunnen auto's en busjes langskomen voor een beurt.

Verslaggever Milou ging bij hem langs en nam haar auto mee. In de video zie je er meer over.