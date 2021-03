Kinderen herdenken Bibian: 'Wat een supermens eigenlijk'

Vorige week was het nog feest op een revalidatiecentrum in Utrecht. Bibian Mentel opende daar een gloednieuw voetbalveld. Nu leggen kinderen er bloemen omdat de snowboardkampioen is overleden.

Wat een super mens eigenlijk. Zo moedig, zo trots. ..

Bibian Mentel overleed aan kanker. Eerder had ze de ziekte ook en toen herstelde ze bij het revalidatiecentrum in Utrecht. Voor kinderen daar is ze een inspiratie vanwege haar doorzettingsvermogen.

Ik moet zelf ook gewoon doorgaan. Kess

In de video boven deze pagina zie je meer over de kinderen bij het revalidatiecentrum. In de volgende video zie je meer over de carrière van Bibian Mentel: