Eerste werkdag voor 59 nieuwe leden van de Tweede Kamer

Vandaag beginnen de verkozen leden van de Tweede Kamer met hun nieuwe baan. Ze komen naar Den Haag en beloven daar plechtig dat ze goed hun best zullen doen. In de drie vragen hoor je er meer over.

Opvallend

Bij de nieuwe Tweede Kamer-leden zitten een aantal opvallende mensen. Bijvoorbeeld Habtamu de Hoop. Hij presenteerde het programma Het Klokhuis en gaat nu in de Tweede Kamer werken. Hij is 22 jaar en daarmee het jongste kamerlid.

Ook Lucille Werner gaat de Tweede Kamer in. Zij presenteerde vroeger het spelprogramma Lingo.

Eén iemand

Drie partijen zitten met maar één iemand in de Tweede Kamer. Sylvana Simons is dat voor de partij BIJ1, Caroline van der Plas voor de Boer Burger Beweging en Liane den Haan voor 50PLUS.

Blunder

Op de eerste werkdag zullen ze vooral gaan praten over het nieuws van vorige week. Toen gebeurde er een grote blunder. In deze video leggen we daar meer over uit.