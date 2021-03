Oranje wint met 7-0 van Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft overtuigend gewonnen van Gibraltar. In de eerste helft ging het nog niet zo soepel. Maar in de tweede helft kwam Oranje sterk terug en zo eindigde de wedstrijd met 7-0.

De verdediging van Gibraltar was dus in de eerste helft goed op orde. Steven Berghuis scoorde het enige doelpunt. Maar na de rust was alles anders en scoorde Oranje maar liefst 3 keer in 4 minuten!

Blessure

Er was wel een tegenvaller voor Daley Blind. Hij raakte geblesseerd en moest vlak na de rust het veld af.

Oranje staat nu tweede in de poule voor WK-kwalificatie.