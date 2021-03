Steeds vaker tropische spinnen ontdekt in Nederland

Wetenschappers maken zich zorgen om buitenlandse spinnen. Vorige week werd er nog eentje gevonden op bananen in een supermarkt in Assen. De meeste spinnen zijn niet gevaarlijk voor mensen. Maar door klimaatverandering kunnen dit soort spinnen wel beter in Nederland overleven.

Daarom vinden spinnendeskundigen dat er een meldpunt voor tropische spinnen moet komen. Nu weet niemand hoeveel er van dit soort spinnen in Nederland zijn.

Vanmiddag zie je in een nieuwe aflevering van Uitgezocht nog meer over spinnen. Vind jij spinnen eng? Reageer op onze stelling!