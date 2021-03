Zorgen over meer besmettingen op de basisschool

Deskundigen zijn bezorgd dat steeds meer kinderen besmet raken met corona. Vooral kinderen in groep 7 en 8.

Een organisatie van schoolleiders vroeg aan 1400 schooldirecteuren of vorige week klassen naar huis zijn gestuurd. Bij meer dan de helft van de ondervraagde scholen is dat gebeurd.

Als dat gebeurt, moeten kinderen minstens vijf dagen thuis blijven en daarna een corona-test doen.

Maatregelen

Als het aantal coronabesmettingen op basisscholen blijft toenemen dan moeten er misschien extra maatregelen genomen worden, zeggen deskundigen.

Eerder maakten we deze video in het Noord-Hollandse plaatsje Nibbixwoud. Daar zijn bijna alle klassen al een keer in quarantaine geweest: