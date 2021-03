Uitgezocht: Zo komen tropische spinnen in Nederland

Laatst was het groot nieuws in het Jeugdjournaal: er was een exotische spin tussen bananen gevonden in een supermarkt. En even geleden vond een man een vogelspin in een bak druiven .

In Nederland komen geen gevaarlijke spinnen voor. De joekels die je in het nieuws ziet, komen hier per ongeluk naartoe. Ze komen uit andere landen en reizen mee met containers met fruit of groente bijvoorbeeld.

Overleven

De meeste spinnen gaan onderweg al dood. Als er toch eentje per ongeluk vanuit een tropische plek hier komt, overleeft 'ie het meestal niet lang. Exotische spinnen zijn gewend aan warme temperaturen en in Nederland is het een stuk kouder.

Hoeveel?

Alleen er is één probleem: hoeveel van die grote spinnen er precies worden gevonden is niet bekend. Het wordt door niemand bijgehouden. Spinnendeskundigen willen dat dat verandert.