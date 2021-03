Vrouwenteam van Feyenoord straks ook in eredivisie

Eén prof heeft al gezegd dat ze er heel graag bij wil. En dat is niet de minste! Topvoetbalster Vivianne Miedema is groot Feyenoord-fan.

In de eredivisie voor vrouwen zitten nu 8 teams: ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente.

Feyenoord speelt vanaf volgend seizoen in de eredivisie voor vrouwen. De club is al een paar jaar bezig met het opleiden van meisjeselftallen. Inmiddels zijn ze goed genoeg om mee te spelen op het hoogste niveau.

Miedema speelt nu nog bij de Engelse club Arsenal. Feyenoord heeft al gezegd dat ze altijd welkom is.

Feyenoord Rotterdam @Feyenoord

You’re always welcome in Rotterdam, @VivianneMiedema! 🔴⚪⚫ #WeKomenEraan • @PureEnergieEV