Je kunt vanaf nu jezelf testen op corona

Zo werkt het:

- Hou je hoofd recht en stop het wattenstaafje ongeveer twee centimeter in je neus. Draai het staafje 15 seconden rond en doe dat daarna ook in je andere neusgat.

- Stop het wattenstaafje in het plastic buisje met vloeistof. Draai het even rond zodat het vocht wordt opgenomen en knijp vervolgens in het buisje. Trek het wattenstaafje eruit en draai het dopje op het reageerbuisje.

- Dan druppel je de vloeistof op een testplaatje en wacht je op de uitslag. Binnen 15 minuten zie je of de uitslag positief of negatief is.