Zoektocht naar nieuwe astronauten is begonnen

ESA hoopt vooral dat vrouwen zich aanmelden. Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn welkom, zij heten dan straks 'parastronauten'. Tot 28 maart kunnen mensen solliciteren en in oktober volgend jaar worden de nieuwe ruimtevaarders aan de hele wereld voorgesteld.

Nederlanders kunnen zich vanaf nu aanmelden om astronaut te worden. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is vandaag gestart met een campagne om nieuwe astronauten te vinden.

Tot nu toe zijn drie Nederlanders ooit astronaut geworden. André Kuipers was de laatste, hij ging twee keer naar het ruimtestation ISS. In 2004 en 2011. In 1985 gingen Wubbo Ockels en de Nederlands-Amerikaanse Lodewijk van den Berg naar de ruimte.

In februari maakte ESA bekend dat ze op zoek gaan naar nieuwe astronauten. We maakten daar toen deze video over: