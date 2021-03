Habtamu is de jongste politicus in de Tweede Kamer

Het was een spannende dag voor veel nieuwe politici. Ze begonnen aan hun eerste werkdag in de Tweede Kamer. Annabelle keek mee met Habtamu de Hoop. Hij is nog maar 22 jaar en de jongste politicus in de Tweede Kamer.

Dat je een van de 150 Kamerleden wordt dat is natuurlijk een hele grote eer. Het is heel speciaal. Echt een hele bijzondere dag. Habtamu de Hoop

Je kent Habtamu misschien wel als presentator. Hij is geboren in Ethiopië en opgegroeid in Friesland. Daar begon hij op zijn 19de al als politicus in de gemeenteraad van Sudwest-Fryslân. In de Tweede Kamer zit hij voor de Partij van de Arbeid en wil hij zich vooral inzetten voor jongeren.

Politiek gaat over de toekomst en juist jongeren raakt het veel meer dan ouderen, want wij leven waarschijnlijk langer dan de oudere mensen in Nederland. Habtamu de Hoop