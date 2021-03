Onrust in Tweede Kamer door blunder met briefje

De eerste dag voor nieuwe Kamerleden is meteen een onrustige. Er zou vandaag een belangrijk debat zijn, maar dat gaat misschien niet door. Het heeft allemaal te maken met de grote blunder die vorige week is gemaakt.

Een fotograaf maakte een foto waarop een briefje met geheime informatie te zien was. Dat was een grote blunder en de twee moesten stoppen met hun werk.

Vandaag stond een grote vergadering over het briefje gepland en vooral over de zin 'Pieter Omzigt, functie elders?'.

Pieter Omzigt is een populaire politicus in de Tweede Kamer en mensen vinden het gek dat deze zin op het briefje staat. Zijn er belangrijke mensen die willen dat hij opstapt? Vonden de verkenners dat een goed idee? Dat zou gek zijn, want daar hebben verschillende partijen en de verkenners helemaal niets over te zeggen.

Appjes

De Tweede Kamer wil daarom weten wat er precies aan de hand is en vooral wie dit heeft geschreven. Daar zou over gepraat worden, maar dat gaat niet door. Politici willen meer weten over de gesprekken, bijvoorbeeld door gespreksverslagen, appjes en e-mails te lezen. Pas als die er zijn, gaat het debat door.