Pas ontdekte mini-spin lijkt op vis uit Finding Nemo

De ontdekker van de Finding Nemo-spin heeft al eerder bijzondere nieuwe soorten gespot. Hij is gek op de dieren.

De Maratus nemo is ongeveer net zo klein als een rijstkorrel. Daardoor kun je de oranje strepen niet makkelijk zien. Pas als je de spin onder een microscoop legt, zie je de bijzondere kleuren.

In Australië is een nieuwe spinnensoort ontdekt. De spin heeft oranje en witte strepen op zijn kop. Daardoor lijkt hij een beetje op Nemo uit de film Finding Nemo.

Soms duiken ook in Nederland exotische spinnen op. Benjamin zocht uit hoe dat kan en of we er iets tegen moeten doen: