Geen grap: het is 1 april!

Zout in de koffie van je leraar, schoenveters aan elkaar vastknopen zonder dat diegene het doorheeft... Het is 1 april, dé dag om iemand in de maling te nemen! Ook bedrijven verzinnen 1 april-grappen. Die zie je in de video hierboven!

Niet alleen in Nederland worden vandaag grappen uitgehaald. Ook in andere landen zoals Frankrijk en Rusland, proberen mensen elkaar voor de gek te houden.