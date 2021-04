Er mag toch publiek zijn bij het Songfestival in Rotterdam dit jaar. Geen volle zaal, maar alsnog 3500 mensen. Dat is de helft van het aantal mensen dat in de zaal past.

Proef

Het publiek mag komen, omdat het een corona-experiment wordt. Bezoekers moeten van te voren een negatieve test laten zien en zich aan bepaalde regels houden. Zo'n proef werd al eerder gedaan bij een festival, concert en een paar voetbalwedstrijden.