Politici boos op Mark Rutte: 'Hij heeft gewoon gelogen'

Politici zijn woedend op Mark Rutte. Hij zou hebben gelogen over gesprekken over een nieuwe regering. Het heeft allemaal te maken met de grote blunder die vorige week is gemaakt.

Een fotograaf maakte een foto waarop een briefje met geheime informatie te zien was. Dat was een grote blunder en de twee moesten stoppen met hun werk.

Op het briefje stond 'Pieter Omzigt, functie elders'. Pieter Omzigt is een populaire politicus in de Tweede Kamer en veel mensen vonden het gek dat deze zin op het briefje staat. Wilde iemand hem weg hebben?

Maar nu blijkt dat Mark Rutte wel over Pieter Omzigt heeft gepraat. In aantekeningen van zijn gesprekken staat: 'Je moet wat met Omzigt: minister maken'.

Of dat ook echt gaat gebeuren is niet duidelijk. Voorlopig zijn ze nog flink aan het discussiëren en mogen alle politieke leiders hun mening geven. Pas aan het eind van het debat wordt gestemd of politici nog vertrouwen hebben in Mark Rutte. En of ze vinden dat hij mag blijven of niet.