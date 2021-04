'Laat jonge haasjes liggen!'

In Zeeland zijn ze druk met haasjes. Geen paashaasjes, maar echte babyhaasjes. Bij de dierenopvang kloppen elke dag mensen aan met zo'n beestje in hun armen.

De haasjes liggen vaak eenzaam in het gras. Het lijkt alsof ze hulp nodig hebben, maar dat is niet zo. Moederhaas legt haar jonkies verspreid over een veld of akker neer, en geeft ze twee keer per dag te eten.