Kinderen zingen muziekstuk van 300 jaar oud

Het is vandaag Goede Vrijdag en daarom zingen kinderen in Sneek een beroemd muziekstuk. De Matthäus Passion heet het.

Over twee dagen, op zondag, vieren christenen dat hij weer tot leven kwam. Die dag noemen wij nu Eerste Paasdag.

De Duitse componist Johann Sebastian Bach schreef de Matthäus Passion meer dan 300 jaar geleden. Het gaat over de laatste drie dagen van het leven van Jezus. Over zijn kruisiging en zijn dood. Vandaag, op Goede Vrijdag, wordt dat herdacht.

Het kinderkoor in Sneek zingt in een uur tijd de mooiste stukjes.

Tijdens de dagen voor Pasen is de Matthäus Passion in veel kerken te horen. Het muziekstuk duurt wel drie uur.

De kinderen van het koor kunnen allemaal superhoog zingen. Hoe dat klinkt zie je in de video hierboven!

Veel andere paastradities zijn afgelast, zoals paasvuren en grote kerkdiensten. Maar er worden gelukkig ook nieuwe dingen bedacht. En eieren zoeken in de tuin of in huis kan natuurlijk ook nog steeds.