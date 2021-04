Kinderen boos: hun skatebaan moet weg

Kinderen in Middelburg balen enorm. De skatebaan in hun stad moet dicht. Een rechter heeft dat besloten, omdat de baan te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Maar een nieuwe baan ergens anders bouwen, dat is volgens de gemeente erg duur.

De skaters zijn daarom een handtekeningenactie gestart. Vanavond in het Jeugdjournaal hoor je daar meer over!

Wat vind jij?

De laatste tijd hoorde je in het Jeugdjournaal vaker over speelplekken die weg moeten. We hebben er een stelling over! Laat in de reacties weten wat jij vindt.