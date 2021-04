Teun en Yara nemen, met honderden anderen, afscheid van Bibian Mentel

Voor veel mensen was Mentel een grote inspiratie. Ze leerde mensen om nooit op te geven en altijd positief te blijven. Ook voor Teun en Yara van 12 was ze een voorbeeld. Zij staan met hun snowboard langs de route waar de rouwauto langsrijdt.

Teun heeft nog snowboardles gehad van Mentel. Hij heeft, net als Mentel had, een beperking en zit in een rolstoel.

Bibian Mentel was de beste paralympische snowboarder van Nederland. Voordat ze kanker kreeg, was ze al heel goed in snowboarden. Toen in 2001 haar been eraf moest omdat daar kanker in zat, hield dat haar niet tegen. Ze ging door met snowboarden en won drie gouden medailles op de Paralympische Spelen.