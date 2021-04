Een van de belangrijkste wielren-wedstrijden is vandaag

Vandaag wordt de ronde van Vlaanderen gereden, een van de belangrijkste wielren-wedstrijden van het jaar. De kans is groot dat of de Nederlander Mathieu van der Poel wint, of de Belg Wout van Aert.

Sinds ze 12 jaar oud zijn, zijn de twee elkaars grootste tegenstanders. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden. Vorig jaar won Mathieu van der Poel 'm, maar of dat dit jaar ook lukt, is de vraag.

In de video hierboven vertellen we je meer over deze twee top-wielrenners!