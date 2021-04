Het is Pasen!

Het is Eerste Paasdag! Tijd voor een paasontbijt en chocolade-eitjes. Wist je dat dieren ook Pasen vieren? Je ziet het in de video hierboven!

Christelijk feest

Allemaal leuk die paaseitjes, maar eigenlijk is Pasen een christelijk feest. Christenen vieren dat Jezus Christus, de zoon van God, was opgestaan uit de dood.

Volgens het verhaal was Jezus eerst gestorven aan het kruis en daarna in een grot gelegd. Een paar dagen later was hij uit die grot verdwenen. Een wonder, volgens het christelijk geloof.

Belangrijk?

