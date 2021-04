Chillende wasbeer trekt veel publiek

In Vught zit al een paar dagen een wasbeer in de boom en daar komen veel mensen op af. De wasbeer doet niet veel. Hij slaapt vooral en wast zich af en toe. Toch vindt het publiek het heel bijzonder.

Natuur-organisaties in Noord-Brabant zijn niet zo blij met de wasbeer. Het dier is namelijk gevaarlijk voor andere dieren.

In Limburg is al langer overlast door wasberen. Twee jaar geleden werd daar besloten om ze daarom te gaan vangen. Boswachters in Noord-Brabant willen dat de wasbeer in Vught ook zo snel mogelijk gevangen wordt.