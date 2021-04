Strenge lockdown op Curaçao: niet zomaar naar buiten

Janae en Tiana wonen op Curaçao. Ze zijn beste vriendinnen en buurmeisjes, maar kunnen elkaar nu even niet zien. Want zomaar de straat op, dat mag niet.

Nergens op de wereld gaat het zo slecht met de corona-besmettingen als op Curaçao. Het aantal mensen dat besmet raakt, stijgt zo hard dat er paniek is op het eiland. De ziekenhuizen liggen vol, en de maatregelen worden strenger. Nederland stuurt artsen en verplergers naar het eiland om te helpen.

In de video hierboven hoor je meer over hoe het is om nu op Curaçao te wonen.