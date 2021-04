In deze bioscoop mag je komen gamen

Bijna alle bioscopen in Nederland zijn al maanden dicht, maar in Alblasserdam is er een open. Niet om films te kijken, maar om te gamen!

In je eentje, of met iemand anders mag je er komen gamen. Als je een tijdslot hebt gereserveerd tenminste. Rafaël komt er een potje Fortnite spelen met zijn oom.