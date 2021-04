Auto rijdt huis binnen, bewoner vliegt de keuken in

In Hoorn is een auto een huis binnen gereden. De bestuurder zou bij het nemen van een bocht de macht over het stuur hebben verloren.

Een bewoner was thuis en die vloog volgens een ooggetuige met bank en al de keuken in. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat de voorkant van het huis en de auto wel behoorlijk zijn beschadigd.