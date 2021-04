Dierenarts schiet verdovingspijltje in chillende wasbeer

De wasbeer die al dagen in een boom in Vught lag te chillen, is gered. Het dier werd door een dierenarts verdoofd en is naar de opvang van Stichting AAP gebracht.

Huisdier

Wasberen horen niet in de Nederlandse natuur. Dit dier werd waarschijnlijk als huisdier gehouden en is mogelijk ontsnapt of losgelaten.

De afgelopen dagen was de wasbeer behoorlijk populair. Honderden mensen uit Vught en omgeving kwamen naar de wasbeer kijken. Daar maakten we toen deze video over: