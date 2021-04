Hier staan 7 miljoen bloemen, maar bijna niemand kan ze zien

In de Keukenhof bij Lisse staan miljoenen bloemen in bloei. Toen de bollen een half jaar geleden de grond in gingen, was de verwachting dat er in de lente iedere dag duizenden bezoekers rond zouden lopen. Nu mag er bijna niemand naar binnen.

De Keukenhof is maar acht weken per jaar open en in die korte periode komen er vaak meer dan een miljoen bezoekers. De makers hopen dat de corona-regels binnenkort worden versoepeld, zodat er toch mensen naar het kleurrijke park kunnen komen.