Overal in de wereld duiken happy stones op

In de natuur, op straat en zelfs bij ons op de redactie van het Jeugdjournaal duiken happy stones op. Het zijn stenen die mooi beschilderd zijn en daarna worden achtergelaten. Degene die hem vindt, mag hem meenemen.

Een paar keer per week pakken Jeska en Lonneke al hun verfspullen erbij om stenen te versieren. Ze hebben er al meer dan honderd gemaakt. In de video vertellen ze er meer over.

De zussen zijn zeker niet de enige makers van de vrolijke steentjes. Over de hele wereld duiken ze op: