Juffen en meesters worden gek van pop-it fidget

Pop-it fidgets zijn de laatste tijd behoorlijk populair. Op sommige scholen mogen ze niet meer mee de klas in, omdat juffen en meesters gek worden van het 'poppen' in de klas.

Het is niet voor het eerst dat zoiets populair is. Sterker nog, er zijn nog veel meer van dit soort speeltjes. Fidget toys worden ze genoemd. Wij hebben er drie vragen over: