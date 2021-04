Woensdag valt mogelijk wel 5 centimeter sneeuw

Het weer is op dit moment behoorlijk onvoorspelbaar. Het ene moment schijnt de zon en het andere moment vallen er hagel- en sneeuwbuien. En morgen wordt nog meer sneeuw verwacht.

Vandaag blijft het wisselvallig en vanaf middernacht neemt vanuit het noorden de kans op sneeuwval toe. Later in de nacht trekken de winterse buien naar het zuiden en kan vooral in delen van Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg een sneeuwlaag van 3 tot 5 centimeter vallen.

De sneeuw zal er waarschijnlijk niet lang liggen. Morgen wordt het in de loop van de dag warmer en zal de sneeuw snel wegsmelten.